Sarroch, in casa un supermarket della droga: 57enne in carcere a Uta

Questa mattina, i carabinieri della stazione di Sarroch hanno arrestato un uomo di 57 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è il risultato di un’indagine avviata nei giorni scorsi, dopo che alcune segnalazioni da parte dei cittadini avevano suscitato sospetti su movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione dell’uomo.

Nel corso dei controlli, i militari hanno notato un flusso irregolare di persone che si fermavano brevemente davanti alla casa del sospettato, comportamento tipico di chi è coinvolto in attività di spaccio. L’intensificazione dell’attività di osservazione ha permesso ai carabinieri di individuare uno degli acquirenti, trovato in possesso di una piccola quantità di cocaina. Questo ha fornito agli inquirenti gli elementi necessari per procedere a una perquisizione domiciliare.

L’operazione ha dato esito positivo: all’interno dell’abitazione sono stati trovati circa 37 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi pronte per la vendita, oltre a tre bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

L’uomo è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Uta.

L’attività investigativa dei carabinieri di Sarroch continua a concentrarsi sul contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la tranquillità della comunità locale.