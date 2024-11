In auto con munizioni e un fucile rubato trent’anni fa: denunciati a Guspini una guardia giurata e un disoccupato

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

In giro nella notte con a bordo un fucile rubato trent’anni fa: protagonisti, una guardia giurata e un disoccupato.

Nella notte tra martedì e mercoledì, i carabinieri della stazione di Montevecchio hanno denunciato due uomini per ricettazione e detenzione abusiva di armi. L’episodio è avvenuto intorno alle 2.30, durante un controllo di routine in località Perda e Cuaddu, nel comune di Guspini. I militari hanno fermato una Daihatsu con a bordo un 25enne, guardia giurata di Guspini, e un 37enne disoccupato di Pabillonis. Durante il controllo, i carabinieri hanno trovato che il 37enne era in possesso di un fucile semiautomatico calibro 12, marca Breda, carico con due cartucce a pallettoni. L’uomo non è stato in grado di giustificare la detenzione dell’arma e non aveva il necessario permesso.

Gli accertamenti successivi hanno rivelato un fatto inquietante: il fucile risultava essere stato rubato, con una denuncia di furto presentata ben oltre 30 anni fa. Nonostante i ripetuti tentativi, i due uomini non sono riusciti a fornire spiegazioni plausibili circa la provenienza dell’arma, alimentando i sospetti degli investigatori.

Per questo motivo, entrambi sono stati denunciati in stato di libertà per ricettazione e detenzione abusiva di armi. Il fucile e le munizioni sono stati immediatamente sequestrati e saranno conservati nell’ufficio corpi di reato del tribunale di Cagliari. Le indagini dei carabinieri proseguono per approfondire il possibile coinvolgimento dei due uomini in altre attività illecite e per chiarire le circostanze che hanno portato alla detenzione di un’arma rubata più di trent’anni fa.