Sarroch, in arrivo la cittadella sportiva: ecco i nuovi campi da tennis

Ecco i nuovi campi da tennis a Sarroch. E’ imminente il completamento del primo lotto funzionale (investimento da un milione di euro) della nuova cittadella sportiva nella zona di San Giorgio. Già pronti i due campi in green set che saranno presto disponibili per gli appassionati di tennis.

A disposizione anche i nuovi spogliatoi e un efficiente impianto di illuminazione notturna. La seconda fase di progettazione (per altri 1,5 milioni di euro) è già stata aggiudicata e permetterà di completare l’intero complesso sportivo. Sarà un’occasione utile anche per una verifica puntuale delle prescrizioni del PAI della zona, con un possibile collegamento con il primo lotto del canale di guardia a protezione del centro abitato già aggiudicato. L’obiettivo del Comune è quello di realizzare un vero e proprio polo sportivo e culturale.