Cagliari, perde il controllo dell’auto a Is Pontis Paris: feriti due passeggeri

Incidente stradale questa notte all’altezza di Is Pontis Paris.

Un 67enne di Quartucciu alla guida di una Citroen Xsara che stava percorrendo via Riu Mortu in direzione Cagliari, per cause ancora imprecisate ed in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo e si è scontrato violentemente sul guard-rail di sinistra.

Il passeggero seduto anteriormente e la passeggera del vano posteriore sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ambulanza, rispettivamente al Marino e al Brotzu, con assegnato codice giallo.

Il veicolo è stato recuperato dall’autogru del soccorso stradale in quanto gravemente danneggiato.