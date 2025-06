Una discussione tra vicini è degenerata nella notte a Sarroch trasformandosi in una violenta lite con tanto di coltello.

Tutto è iniziato per motivi banali. Da una parte un uomo di 44 anni, di origine tunisina, dall’altra un pensionato di 77 anni, residente in zona. Prima qualche parola di troppo, poi le urla e infine la situazione è precipitata: il più giovane ha tirato fuori un coltello e ha minacciato l’anziano.

Nel giro di pochi secondi si è arrivati allo scontro fisico. Entrambi sono rimasti feriti: tagli non profondi e alcune escoriazioni. Sul posto sono arrivati i soccorsi che li hanno accompagnati al pronto soccorso per le cure necessarie.

I carabinieri, intervenuti subito dopo la chiamata dei residenti preoccupati, hanno avviato le verifiche e, dopo aver ascoltato i due protagonisti della vicenda, li hanno denunciati per lesioni e minacce. Al momento nessuno dei due ha sporto querela, ma le indagini continuano per ricostruire con esattezza come siano andate le cose.