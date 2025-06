Da una settimana Mauro Mantega, 40 anni, sembra svanito nel nulla. È partito da Cagliari giovedì scorso, prendendo il primo aereo disponibile da Elmas, diretto a Parma. Una città per lui completamente sconosciuta, senza amici né contatti.

A raccontarlo sono i familiari, disperati, che nelle ultime ore hanno lanciato nuovi appelli, anche attraverso il programma “Chi l’ha visto?” su Rai 3. La zia e il cugino spiegano che Mauro non aveva mai lasciato Cagliari per lunghi periodi, legatissimo al suo quartiere d’origine, Sant’Elia, dove tutti lo conoscevano.

Sul perché di questa fuga restano solo ipotesi. In famiglia qualcuno parla di un periodo di forte stress, altri ricordano una frase preoccupante che Mauro avrebbe pronunciato poco prima di sparire: “Temo che qualcuno venga a cercarmi per picchiarmi”. Un timore che, dopo alcune verifiche fatte dai parenti, non ha trovato alcun riscontro reale.

Da quel giorno il silenzio. Il cellulare è spento, la carta bancomat non è mai stata usata e anche i contanti – circa 1200 euro – potrebbero essere già finiti. Nessuno sa se Mauro sia ancora a Parma o se abbia proseguito il viaggio verso un’altra destinazione.

I familiari non si arrendono e chiedono a chiunque abbia notizie di contattarli o di rivolgersi alle forze dell’ordine. “L’importante è sapere che sta bene”, ripetono. E sperano che, ovunque si trovi, Mauro decida di farsi sentire.