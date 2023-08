Sarroch, escrementi di pecora lungo la pista ciclabile

Escrementi di pecora lungo la pista ciclabile e l’ira dei bikers che devono dribblare i puzzolenti scarti fisiologici per evitare di sporcare ruote e pedali delle biciclette: “Con tutta la campagna che c’è qui intorno, proprio nella pista ciclabile devono pascolare le pecore? Non è un bel vedere e non è giusto per chi va a passeggiare, per non parlare del fatto che oltre agli escrementi impestano il posto di zecche” spiega un residente. Un doppio allenamento per chi, in sella alla propria due ruote ecologica, decide di percorrere la ciclabile che, come dimostrano le immagini, viene preceduto dagli ovini: inequivocabile il loro passaggio, è la natura delle pecore segnare il loro percorso. Non, ovviamente, gradito dagli usuali frequentatori del luogo che segnalano la fastidiosa situazione. Ma non solo puzza e letame sono le conseguenze della presenza, non gradita lungo la pista, dei quattro zampe con gli zoccoli bensì i parassiti che potrebbero perdere lungo la via accentuano preoccupazioni e disagi, soprattutto in questo periodo poiché dalla primavera sino al tardo autunno sono molto più attive rispetto al resto dell’anno.