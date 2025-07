La musica folkloristica sarda deve dire addio al grandissimo Maurizio Casu, scomparso improvvisamente a soli 44 anni. Un amore viscerale per la musica e per la Sardegna che lo ha fatto amare da amici e colleghi.

Splendido il ricordo della cantante Sabrina Sanna: “Abbiamo chiacchierato e in quel parlare ho scorto in lontananza dolore e tormento. Ora sei accanto al trono dell’Altissimo, angelo dalle ali grandi a suonar le stelle, con la tua melodiosa cetra. Possano le tue note risuonare in eterno, forti e fiere, che il tuo cuore conosca la pace. Abbraccio la tua famiglia e tutti coloro che ti hanno stimato e amato sinceramente in vita e che ti ameranno per sempre, come hai sempre meritato”.