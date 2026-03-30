Soccorso dai Vigili del fuoco un uomo di 51 anni, che dopo essersi avventurato in una scampagnata ha perso l’orientamento e dalla scorsa notte risultava disperso in un’area impervia della località “Su Lilloni” tra il territorio dei comuni di Pula, Sarroch e Villa San Pietro.

Sul posto è stato istituito un posto di Comando Avanzato dei Vigili del fuoco con operatori specializzati in topografia applicata al soccorso che hanno avviato le ricerche con squadre di pronto intervento, unità cinofile, speleo alpino fluviali e il nucleo SAPR con i droni.

Nel pomeriggio di ieri ha sorvolato l’area anche l’elicottero Drago 144 del Reparto Volo dei Vigili del fuoco Sardegna.

Nella mattinata di oggi dopo oltre 24 ore di ricerche, i Vigili del fuoco lo hanno localizzato, raggiunto e trasferito in zona sicura e affidato al personale sanitario per dei controlli. L’uomo è risultato infreddolito e disidratato ma in buone condizioni di salute.