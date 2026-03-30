Temporanea sospensione della circolazione veicolare in via Vesalio, nel tratto tra via Flavio Gioia e via Cesare Pintus nella semicarreggiata in direzione viale Roberto Pisano.
Valido da oggi, lunedì 30 marzo, sino a mercoledì 1 aprile 2026, il divieto sarà operativo tra le ore 9 e le ore 17.
L’ordinanza dirigenziale 885/2026 (in allegato) si è resa necessaria su richiesta di Abbanoa per un intervento sulla rete idrica di Pirri, in particolare per il ripristino funzionale del collettore Q1 attualmente fuori servizio.
Foto d’archivio