Sarroch, 40enne disabile per colpa dell’endometriosi: “Aiutateci a comprare un ascensore per Francesca”

Disabile a quarant’anni e tanto desiderosa di poter condurre una vita quanto più normale, con la possibilità di andare dai suoi genitori quando vuole. Francesca Dessì, però, colpita da endometriosi e artrite, è molto limitata nei movimenti: “Tanti interventi chirurgici sono passati e tanti ancora dovrà affrontarne. Franci viveva con la sua famiglia nella sua casa al primo piano, ma ora che la malattia si è fatta ancora più insidiosa, non può più fare le scale, e con le tante visite da fare, ha bisogno di uscire di casa molto spesso”, spiega la sorella Claudia, che online ha deciso di aprire una raccolta fondi molto particolare: base di settemila euro per poter installare un ascensore dentro la loro casa “Sarebbe bello se potesse finalmente essere libera di tornare a casa sua con serenità dalla sua famiglia, per questo Franci avrebbe bisogno di un ascensore”. L’unico mezzo possibile per evitare lunghe e difficili discese e salite per le scale.

“Chi ci aiuta a far sì che questo desiderio possa diventare realtà?”. Ecco il link per donare: https://gofund.me/3a7d158f