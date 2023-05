Monserrato, emergenza sulla Ss 554: “Tubo rotto da settimane, Abbanoa latita e servono i gommoni”

Un tubo rotto in un tratto sterrato della Ss 554 di Monserrato fa gridare i commercianti allo scandalo, con una buona dose di rabbia. Acqua bianca, cioè potabile, che sgorga da un terreno abbandonato dallo scorso dieci maggio, in modalità non stop, che ha creato una vera e propria piscina mista a fango. ll terreno cerca di assorbire il possibile, ma non basta, e la zona invasa dall’acqua cresce ogni giorni di più: “Da circa 25 giorni a Monserrato c è una perdita d’acqua importante, ho avvisato Abbanoa diverse volte, ma niente, tutto invariato”, denuncia Carlo Spanedda, un imprenditore della zona alla guida di un’officina specializzata. “L’altro giorno ho messo anche un cartello sulla perdita per attirare l’attenzione”. Risultato? Zero, nessuna modifica.

“Oltre allo spreco incredibile di acqua, pensare che Abbanoa ci guadagna comunque è veramente un schifo. Tra un po’ per raggiugere la mia officina servirà un gommone”.