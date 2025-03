Sabato mattina, 15 marzo, si è svolta “Arrugas Limpias”, la mattinata ecologica dedicata alla raccolta dei rifiuti abbandonati. Un’iniziativa che ha visto la partecipazione attiva di A.s.d. Podismo Sarroch, del Comitato di Perd’e Sali e Porto Columbu, dell’ APS SharkSmile, della Compagnia Barracellare di Sarroch e dell’Amministrazione Comunale.

I volontari si sono divisi in due squadre, una partita da Su Gattu Aresti verso Sa Punta, l’altra dal Porto di Perd’e Sali fino a Su Gattu Aresti. Il Comune rende omaggio ai volontari che si sono attivati ed evidenzia l’importanza di queste iniziative al fine di salvaguardare l’ambiente e contrastare chi, invece, scambia il bellissimo territorio come un econcentro dove buttare tutto ciò che non serve più.