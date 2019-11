Sardine anti Salvini in Sardegna, sono già oltre diecimila: pronta la prima manifestazione di piazza. Sono già oltre 11mila le “Sardine sarde in Movimento”, e hanno fissato per sabato 30 novembre il primo flash mob di pacifico dissenso nei confronti del leader della Lega: si svolgerà nella bellissima isola di La Maddalena, dove si spera che l’arcipelago venga riempito di “Sardine”, come ironizzano gli organizzatori. Ma non è escluso che qualcosa venga organizzato anche a Cagliari e Sassari, mentre le iscrizioni al gruppo Fb si moltiplicano.