Accedere a una prestazione sanitaria, oramai, è quasi un miraggio, questo progetto “ci permetterà di portare specialisti e servizi sanitari gratuiti anche nei Comuni più lontani del Sulcis-Iglesiente” spiegano gli organizzatori.

È stato presentato ufficialmente presso la Sala Conferenze degli Ambulatori Talità Kum in Via XX Settembre 42A, a Iglesias l’ambulatorio che si muove su quattro ruote: stazionerà anche nei centri più lontani e darà l’opportunità a tutti di essere visitati da un team di professionisti che si è messo a disposizione dei cittadini.

“Un progetto pensato per avvicinare la sanità ai cittadini, portando specialisti e servizi sanitari gratuiti anche nei Comuni più lontani del territorio del Sulcis-Iglesiente, riducendo distanze e disuguaglianze nell’accesso alle cure” ha spiegato la sindaca di Domusnovas Isangela Mascia.

“L’Amministrazione Comunale ringrazia Giovanna Chiara Grillo e tutto lo staff del Talità Kum e di Casa Emmaus Società Cooperativa Sociale per il gradito invito, in attesa che presto anche il Comune di Domusnovas possa contribuire attivamente a questa bella e importante iniziativa”.

Negli ultimi sei mesi di attività, Talità Kum ha visto crescere continuamente il numero degli specialisti coinvolti, le prestazioni erogate, il legame con il territorio.

“Con l’Ambulatorio Mobile potremo fare ancora di più, arrivando là dove la cura è più difficile da raggiungere”.