Manca poco alla grande festa che richiama decine di migliaia di persone provenienti da tutta l’Isola: in tanti per raggiungere il capoluogo hanno privilegiato i mezzi pubblici che hanno rafforzato la disponibilità inserendo corse straordinarie. Ben 12 quelle istituite da FS per accontentare tutti. E questa è la situazione stamattina del treno regionale 21227 partito da Oristano alle ore 7.30. Qualche minuto di ritardo ma poco importa: sorrisi e tante chiacchiere tra i viaggiatori in attesa di vivere una giornata all’insegna della fede, storia e tradizione in nome del Santo Martire.