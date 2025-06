Mance, regali, denaro. Soldi a pioggia a comuni raccomandati, perché esprimono un consigliere regionale o un assessore, associazioni amiche che fanno cassa grazie a rapporti e conoscenze. Un andazzo denunciato dalla Ragioneria dello Stato per fotografare la finanziaria di Alessandra Todde, la prima della sua legislatura, approvata peraltro con quattro mesi di ritardo, e che evidentemente non segna la svolta rispetto al passato così tanto annunciata. Ora il parere della Ragioneria approda nel consiglio dei ministri che, a quanto si apprende, è già pronto a impugnarla proprio alla luce del pesante resoconto. Ancora più pesante se si pensa che viene ipotizzata la violazione dell’articolo 3 della costituzione, quello che sancisce l’uguaglianza fra i cittadini: favorendo attraverso i finanziamenti alcuni a discapito di altri, questo principio viene violato.

“La Corte costituzionale con la sentenza n. 137 del 2009 ha sancito che la mancanza di criteri, obiettivi e trasparenti, nella scelta dei beneficiari dei contributi o nella programmazione e pianificazione degli interventi di sostegno risulta in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, non essendo rispettato il principio di eguaglianza nel suo significato di parità di trattamento. Inoltre, la Consulta ha osservato che per le leggi a contenuto provvedimentale il legislatore deve applicare con particolare rigore il canone della ragionevolezza, affinché il ricorso a detto tipo di provvedimento non si risolva in una modalità per aggirare i principi di eguaglianza ed imparzialità, fino a violare l’eguaglianza tra i cittadini”. Il pesantissimo passaggio è firmato dal ragioniere dello Stato Daria Perrotta e riguarda la legge finanziaria della Sardegna, la prima dell’era Todde, approvata fra le polemiche con quattro mesi di ritardo e dopo altrettanti di esercizio provvisorio di bilancio.

E mentre la regione fa i conti con l’imminente impugnazione della finanziaria e quella già avvenuta della legge su aree idonee e riforma sanitaria per ricordare le più importanti, all’orizzonte si profila anche l’impugnazione del salva casa per il mancato recepimento dell’abitabilità dei locali da 20 metri quadrati.