Sardegna, si schianta in scooter contro il guard rail: muore un operaio 43enne

Un’altra croce sulle strade della Sardegna, a poche ore di distanza dalla morte di Simone Longu, il 35enne cagliaritano che ha perso la vita dopo lo scontro con una macchina e il volo contro il guard rail sull’asse mediano. Piergiuseppe Polo, operaio 43enne di Ozieri, è morto ieri sera sulla Provinciale 1, vicini all’ingresso del paese. In sella alla sua motocicletta, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro il guard rail. I soccorsi del 118 sono stati, purtroppo, inutili. I rilievi del tragico incidente sono stati svolti dai carabinieri.

Polo è la seconda vittima della strada, in poche ore. E, come per il caso di Longu, fatale è stato l’impatto contro una barriera in metallo.