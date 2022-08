Cagliari, sos dei commercianti: “Bollette insostenibili, nessuno stacchi la corrente alle imprese”

Un incontro urgente al Prefetto di Cagliari per chiedergli di non slacciare gli utenze elettriche alle imprese che hanno subito il 50 % dell’aumento in bolletta. La richiesta arriva dai commercianti cittadini che chiedono anche il rateizzo delle stesse bollette.

L’obiettivo è sostenere le micro e piccole imprese dei settori commercio, pubblici esercizi e servizi che, “a seguito dell’aumento dei costi dell’energia, dovuti anche alla crisi internazionale in corso, vedono ulteriormente aggravato il contesto economico”, spiega Marco Medda, presidente provinciale di Confesercenti, “nei prossimi giorni chiederemo un incontro urgente al Prefetto al fine di richiedere un intervento governativo tendente a impedire lo slaccio dell’utenza elettrica a tutte le imprese che hanno subito un aumento oltre al 50% rispetto alla fattura precedente- Chiederemo inoltre che, considerata la straordinarietà della situazione, le bollette vengano rateizzate in almeno 24 mesi, evitando in questo modo che si profili una catastrofe imprenditoriale in tutta Italia. La situazione è straordinaria e vanno prese misure straordinarie” conclude Medda.