Sardegna, si celebra oggi la Giornata Mondiale del Diabete

Si celebra oggi la Giornata Mondiale del Diabete in Sardegna.

Il tema di quest’anno è la scoperta dell’insulina, sono ormai 100 anni che questo ormone ha cambiato le prospettive di vita di tutte le persone affette da diabete.

“La Giornata è importante – spiega Francesco Pili presidente di Diabete Zero – per non sottovalutare il diabete, soprattutto delle sue complicanze che insorgono in modo silente già molti anni prima di quando si manifestano.