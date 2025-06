Non c’è pace per la Sardegna. Anche oggi sono stati 14 incendi gli incendi che hanno devastato il territorio, 8 dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale e nazionale.

Un incendio è scoppiato in località Genna Lada, nel comune di Arbus, interessando pascoli e macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento, coordinate dal personale elitrasportato proveniente dalla base di Villasalto, si sono concluse alle ore 12:20.

Hanno partecipato attivamente allo spegnimento la pattuglia forestale di Guspini, i volontari di Arbus e una squadra dell’Agenzia Forestas, sempre da Guspini. L’intervento congiunto delle diverse squadre ha permesso di contenere e domare l’incendio.

Un secondo incendio è divampato in località Funtana e’ Figu, nel comune di Ardara, è stato prontamente domato questa mattina. Le operazioni di spegnimento, coordinate dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Ozieri, sono terminate alle ore 11:00.

Determinante per il rapido contenimento delle fiamme è stato l’intervento dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Anela. Grazie alla tempestività e all’efficienza degli uomini del Corpo Forestale, è stato possibile scongiurare ulteriori danni.

Un terzo rogo è scoppiato in località C. Arca, nel comune di Ozieri, interessando un’area di pascolo e bosco. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dalla Stazione Forestale di Ozieri.

Per fronteggiare l’incendio, sono intervenuti anche due elicotteri della flotta aerea regionale, provenienti dalle basi di Anela e Alà dei Sardi. A terra hanno operato il personale della Stazione Forestale di Pattada e i volontari di Ozieri. I mezzi aerei hanno continuato a operare fino alle 12:22, contribuendo in modo significativo al contenimento delle fiamme.



Un altro vasto rogo è divampato in località Cea, nel comune di Ballao, e le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso. La gestione delle attività antincendio è coordinata dalla Stazione Forestale di Escalaplano, con il supporto del personale della Stazione di San Nicolò Gerrei e del GAUF del CFVA di Cagliari.

A causa della rapida e intensa propagazione delle fiamme, è stato necessario un imponente dispiegamento di mezzi aerei. Tre elicotteri della flotta aerea regionale, provenienti dalle basi di Villasalto, San Cosimo e Fenosu, stanno operando senza sosta. A terra lavorano inoltre i volontari di Goni e una squadra dell’agenzia Forestas di Escalaplano. Incendio è ancora attivo.

E ancora, un incendio è scoppiato in località Su Ponti, nel comune di Ottana, interessando un’area boschiva. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione Forestale di Bolotana, con il supporto dell’elicottero proveniente dalla base di Farcana. L’intervento congiunto ha mirato a contenere i danni e domare le fiamme che hanno compromesso la zona boscata. Fine incendio 14:32

Poco dopo le 14:00 il corpo forestale di Ozieri è intervenuto in località S’Aspru, nel comune di Ardara. Le operazioni di spegnimento sono in corso.

Per il contenimento delle fiamme, che stanno interessando un’area boscata, stanno operando anche gli elicotteri regionali provenienti dalle basi di Anela, Villasalto, Limbara e “Alà dei Sardi Super Puma”. Data la complessità della situazione, è stato richiesto al COAU di Roma il supporto di due Canadair, giunti da Olbia e Ciampino, per rafforzare l’azione di spegnimento. Incendio è ancora attivo.

Al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli sul rogo.

Un incendio è stato fortunatamente domato in località Nuraghe Pusceddu, nel comune di Sanluri. Le operazioni di spegnimento, coordinate dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Sanluri, si sono concluse intorno alle ore 16:00.

Un elicottero proveniente dalla base del CFVA di Pula ha fornito un prezioso supporto aereo, coadiuvando gli uomini a terra. Grazie al tempestivo intervento del Corpo Forestale, è stato possibile contenere rapidamente le fiamme.

Alle 18:00 circa invece è scoppiato un incendio in località M. Lerno, nel comune di Pattada. Le operazioni di spegnimento, coordinate dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Pattada, la lotta attiva per domare le fiamme sono ancora in corso. Un elicottero proveniente dalla base del CFVA di Anela sta fornendo un prezioso supporto aereo, coadiuvando gli uomini a terra.