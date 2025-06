Non è solo una questione di degrado, ma di totale mancanza di rispetto per uno spazio pubblico e per chi lo frequenta. Succede a Pirri, in via Santa Maria Goretti, proprio davanti alla biblioteca comunale. Da giorni, il marciapiede e l’ingresso della struttura sono invasi da decine di CD e DVD, in gran parte contraffatti, sparsi sia all’interno che all’esterno. “Mi duole segnalare che nella biblioteca di via Santa Maria Goretti da giorni qualcuno ha gettato CD e DVD, tra l’altro contraffatti, sia all’interno che all’esterno, rendendo difficile l’ingresso alle persone che vi accedono. Sono state fatte alcune segnalazioni ma nessuno interviene”, scrive un cittadino esasperato. Il gesto sembra intenzionale, quasi uno sfregio, visto che a pochi passi si trovano regolarmente i mastelli per la raccolta differenziata. Invece, si è preferito abbandonare tutto davanti a un presidio culturale del quartiere, ostacolando il passaggio e creando un’immagine indegna. L’episodio, purtroppo, si inserisce in una serie di segnalazioni simili che raccontano di inciviltà diffusa e crescente abbandono. La speranza dei residenti è che la denuncia non resti lettera morta e che gli enti competenti possano intervenire al più presto per restituire decoro e sicurezza a un luogo frequentato ogni giorno da studenti, famiglie e lettori.