Sardegna senza eventi, sos di giostrai e ambulanti: “Solinas non dimenticarti di noi, siamo il popolo delle feste”

Un video appello a Solinas: “Non dimenticarti di noi”. Ambulanti, torronai, paninari e giostrai, il popolo delle feste, degli eventi e delle sagre lancia un sos alla Regione. Senza eventi sonorimasti senza lavoro. “Non possiamo lavorare per tutto il 2020”, dichiara Stefano Di Salvo, “abbiamo avuto la disponibilità ad ascoltarci degli assessori regionali Chessa e Zedda”. Per loro la speranza è di essere messi in condizione di organizzare un mercatino oppure ricevere un reddito di solidarietà mensile.

“Siamo il popolo delle feste, siamo rimasti senza lavoro a cause di questa pandemia”, si legge nel video appello, “anche noi abbiamo famiglia e figli. Presidente Solinas, non dimenticarti di noi”.