Sardegna, schianto tra un’auto e una motocarrozzella: un bambino tra i feriti

Intorno alle 9.30 i vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti in città nell’incrocio tra via Anglona e via Ogliastra per un incidente stradale. Per causa da accertare un’auto si è scontrata con una motocarrozzella che si è ribaltata: la squadra ha dovuto estrarre il conducente del veicolo per affidarlo al personale del 118, che già avevano preso in cura un bambino e la conducente dell’autovettura.

Sul posto anche la polizia Locale di Olbia.