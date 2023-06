Cagliari, residenti ostaggi dei lavori per le nuove case popolari: “Parcheggi spariti e pioggia di multe”

I lavori per la realizzazione di decine di nuovi alloggi popolari sulle ceneri dell’ex circoscrizione di via Donizetti, nel rione cagliaritano di San Benedetto, fanno infuriare tanti residenti della zona. Lavoro troppo lunghi, numerosi divieti di sosta e multe, purtroppo, assicurate per chi se ne frega dei divieti. La rabbia è tanta. Leonardo Cera si è fatto portavoce del malcontento generale e ha spedito un messaggio, con tanto di foto in allegato, alla nostra redazione. Eccone, di seguito, alcuni stralci.

“Vorrei segnalarvi un caso di limitazione della libertà. Siamo un nutrito gruppo di padri di famiglia, residenti nella via Donizetti, tratto via Pergolesi-via Boito. È da mesi che, a causa dei lavori per la costruzione degli alloggi popolari, nell’ex scuola, siamo reclusi dal cantiere e dalla impresa di costruzioni che si è occupato della demolizione e che si dovrà occupare della costruzione del nuovo edificio da destinare ad edilizia popolare. Non si sa per quale motivo, l’impresa di costruzioni ha deciso che per demolire e costruire il nuovo edificio, ha la necessità di avere a disposizione l’intera via Donizetti a discapito dei residenti che, con tanti sacrifici hanno acquisito il loro appartamento e che con le loro tasse contribuiscono alla costruzione di edifici che andranno a soddisfare l’annoso problema degli alloggi popolari. Da specificare che gli alloggi non andranno a soddisfare le necessità dei ceti più abbienti ma andranno a soddisfare chi avrà un doppio reddito, si può tranquillamente pensare a chi andranno a finire”.