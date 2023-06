Bono in festa, il piccolo Andrea Pinna ha sconfitto la meningite ed è tornato a casa

Bono è un paese in festa. Il piccolo Andrea Pinna, dopo quasi tre mesi di battaglia in ospedale a Roma, ha sconfitto la meningite. Ad annunciarlo, pubblicamente, è il sindaco Michele Solinas: “Oggi piove,ma per la nostra comunità è come se splendesse forte il sole. Andrea ha finalmente fatto ritorno a casa circondato dall’affetto di ognuno di noi. Andrea ha lottato come un leone restando fortemente legato alla vita vincendo la sua battaglia. Oggi Andrea è rinato e assieme a lui rinasce la nostra comunità. Andrea ti auguriamo una vita felice e ricca di successi”.

C’è il lieto fine, quindi, dopo tanti giorni di paura. Appena scoperta la meningite sul piccolo Andrea Pinna, infatti, era scattata una profilassi sui suoi contatti più stretti, risultati fortunatamente negativi.