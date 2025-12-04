Nel mese di novembre il personale del CFVA ha soccorso 8 persone che si sono perse mentre cercavano i funghi.

In particolare, il 2 novembre, il personale della Stazione forestale di Berchidda ha ritrovato due cercatori di funghi che trovandosi sperduti nel Monte Limbara hanno contattato il numero verde del Corpo forestale 1515.

Il 13 di novembre è stata una pattuglia di Santadi a soccorrerne due che si erano persi a s’Arcu e s’ischisorgiu in territorio di Assemini. Il 16 la pattuglia di Villacidro ha soccorso altri due che sono stati ritrovati in località Villascema.

Il 23 novembre un altro disperso è stato ritrovato e soccorso dal personale della Stazione di Pula con la collaborazione di una pattuglia di Teulada.

Il 25 è stata la pattuglia di Campuomu a effettuare un soccorso nelle montagne di Sinnai.