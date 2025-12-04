Ingresso principale dopo l’acquazzone: ecco come si presenta l’Incrocio tra la SP17 e via delle Margherite. I consiglieri di “Uniti per Sinnai” hanno segnalato in Consiglio che di recente le risorse destinate a Solanas, reperite negli anni, sono state ridestinate ad interventi su Sinnai: “Senza nulla togliere all’importanza delle problematiche in centro, appare necessario affrontare i problemi su più fronti” spiega il gruppo politico di minoranza.

“Con 500.000 euro si poteva fare abbastanza. La complessità del caso non impedisce di approfondire e studiare soluzioni anche se vanno adeguate a nuove normative e nuovi studi. Richiede impegno e richiede mettere Solanas tra le priorità di una programmazione seria. Di natura urbanistica in primis”.

Una situazione che mette a dura prova chi ha casa nella splendida località che si affaccia sul mare, in questi casi percorrere le strade allagate mette a dura prova gli automobilisti che rischiano seri danni ai mezzi.