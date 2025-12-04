Ad annunciare le novità è l’assessore alla Viabilità e Mobilità di Sinnai Cristiano Spina che condivide la risposta dall’Arst riguardo ai problemi legati al TPL. Oltre al sovraccarico della corsa della mattina presa d’assalto soprattutto dagli studenti, “l’orario di transito della corsa che serve via Vesalio non sembra soddisfare tutti gli orari di uscita: dal 1° dicembre, con l’avvio del nuovo orario della MetroCagliari, sono stati modificati anche gli orari della linea 170 in maniera da consentire il proseguimento del viaggio sia agli studenti che terminano dopo le 14.00 sia a quelli che terminano dopo le 15.00. Questi ultimi possono anche utilizzare, seppur con la percorrenza di un tratto pedonale di maggior lunghezza, la corsa in transito alle ore 15.30 in viale Marconi”.

Inoltre “le corse della linea 119 non soddisfano tutti gli orari di uscita scolastica: dall’analisi degli orari dei servizi e delle uscite scolastiche (rese recentemente disponibili) effettivamente risultano delle incongruenze. Sono in corso le attività per valutare una migliore distribuzione del servizio (in particolare con il posticipo della partenza di una corsa alle 14.35)”.

Valutazioni in corso, insomma, per ridurre quanto prima i disagi.

L’Arst inoltre comunica che consegnerà “2 nuove pensiline, con la formula del comodato d’uso gratuito, che potranno garantire un miglioramento del servizio offerto, in termini di qualità. Sarà necessario definire la collocazione in base alla disponibilità degli spazi ed alla volontà dell’amministrazione”.