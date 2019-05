Sardegna, l’impegno del neo assessore leghista ai Trasporti: “Navi e aerei, per i sardi prezzi giusti”

La nomina ad assessore regionale ai Trasporti non l’ha sorpreso per nulla: “Ho studiato la materia per mesi con il mio gruppo”. Imprenditore immobiliare, di Girasole, nel cuore dell’Ogliastra, Giorgio Todde dovrà trovare le migliori soluzioni, nei prossimi cinque anni, per i tanti, troppi “drammi” legati ai trasporti isolani: “Per loro, ma anche per chi arriva in Sardegna. Non dico che dovrebbero viaggiare gratis, ma almeno pagare i prezzi giusti. Il presidente Solinas si è già dato da fare, io giureró ufficialmente martedì e poi inizierò a lavorare subito”, promette il 35enne che svolge da anni anche il lavoro di “somministrazione del personale”.

E, anche per il suo curriculum vitae – così come per quello della sua collega di partito nominata agli Affari Generali, Valeria Satta – qualcuno ha storto il naso, bollandolo come “inadatto”. Ma lui, Todde, tira dritto: “Spero di dimostrare il contrario con i fatti”. La Satta, ai detrattori della prima ora, ha risposto “bacioni”. Todde fa altrettanto: “È un nostro slogan, mando un bacione anche io”.