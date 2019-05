Cagliari, c’è anche Luna Melis tra le guide speciali di Monumenti Aperti: la cantante “guida” i turisti a Bonaria. C’è anche lei, la bravissima cantante Luna Melis di Uta, tra i volontari dell’Isi che guidano i visitatori alla scoperta della basilica di Bonaria. L’Istituto Scolastico Italiano si sposta dalla sua sede di Via Alghero 40 per raggiungere la Basilica di Bonaria in occasione di monumenti aperti. “Partecipare a questa importante manifestazione è un’occasione per i nostri ragazzi che si sono impegnati moltissimo per prepararsi”afferma la prof.ssa Romanino. L’ Istituto cerca di offrire ai suoi studenti modalità di studio sempre nuove e in quest’ottica sceglie monumenti aperti per mettere “in pratica” quanto appreso durante le ore di Storia dell’arte. Cercare di avvicinarci al mondo dei ragazzi permette poi anche un’avvicinamento di questi al mondo della cultura e della scuola.

“I ragazzi hanno affrontato quest’ esperienza lasciandosi guidare e sono convinta che trascineranno con il loro entusiamo anche il pubblico della manifestazione ” afferma la direttrice Patrizia Caddeo. L’Istituto e i suoi ragazzi vi aspettano oggi e domani per scoprire insieme un pezzo della storia di Cagliari e della Sardegna intera.