Sardegna, una domenica da lupi: in arrivo maestrale a 60 km all’ora, piogge e temporali. La conferma arriva dall’Ansa e dall’ufficio meteo dell’areonautica militare: “Domenica pioverà soprattutto nel nord e nel centro dell’Isola, con possibili temporali, il vento di maestrale raggiungerà i 60 chilometri orari portando giù i gradi del termometro. In zone come Tempio le massime da 19 gradi scenderanno a 14, a Sassari il termometro si fermerà sui 20 gradi. Nel sud Sardegna oltre all’abbassamento delle temperature si verificheranno deboli piogge”. Le previsioni meteo dei giorni scorsi dunque sono confermate, e chi voleva andare al mare ci ha provato oggi con un bel sabato con 24 gradi a Cagliari.