Impercettibile per gli abitanti ma non per la tecnologia che ha catturato il sisma avvenuto a una profondità di 8 chilometri con epicentro a circa 10 km da Olmedo.

La scossa è avvenuta due giorni fa alle ore 10,59: “Nulla di preoccupante” rassicurano gli esperti, già in passato, sempre nel sassarese, altre scosse sono state registrate dagli strumenti che dimostrano che la Sardegna non è una terra asismica.