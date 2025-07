L’appello viene dal suo ideatore Alessandro Zecchino: “Spero che la voce arrivi ad una azienda sarda o a tanti imprenditori che possano aiutarmi a non demolire il pullman”.

Problemi burocratici hanno impedito al bus, custode di cimili introvabili, di partire e far ammirare il suo interno: nato da un sogno, è diventato realtà nel 2018. Zecchino ha presentato il suo progetto anche a Tu Si Que Vales, ospitando Gerry Scotti al suo interno, e mostrando a tutti arredi e oggetti caratteristici della birra risalenti a oltre 60 anni fa.

Aim Amsicora Ichnusa Museum è il progetto, in poco più di 36 metri quadri ospita oltre 3 mila articoli storici. Voleva candidarlo ai guinnes dei primati che si sarebbero creati durante il tour in tutti i paesi della Sardegna, creare posti di lavoro, promuovere le attività locali e aumentare il loro giro d’affari durante le serate “evento” nei paesi. Ma tutto ora rischia di svanire: “Mi piange il cuore, pochi sono entrati poiché tra mille problemi burocratici non sono riuscito a portarlo in giro, aiutatemi”.