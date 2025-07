E’ morto l’imprenditore rimasto ustionato dalla fiamma ossidrica ieri a Villasimius: addio a Sandro Cocco.

Un incidente sul lavoro forse causato da un malore è quanto accaduto all’uomo di 65 anni, molto noto non solo in paese ma in tutta la Sardegna per la sua attività nel settore delle coibentazioni.

Ieri mattina, durante dei lavori in una abitazione, Cocco era al lavoro con la fiamma ossidrica. Improvvisamente non è più stato in grado di gestire lo strumento che gli ha provocato ustioni nel viso talmente gravi che è stato necessario il ricovero al centro sanitario di Sassari. Cordoglio da parte del Comune che si stringe alla famiglia.