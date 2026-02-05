I Carabinieri della Stazione di Guspini hanno dato esecuzione oggi a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari nei confronti di un pensionato di 67 anni, residente nel comune e già noto alle Forze di Polizia.
Il provvedimento restrittivo scaturisce da una condanna definitiva per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, violazione di domicilio, danneggiamento, lesioni personali e violenza privata. L’uomo deve espiare una pena complessiva di due anni, sette mesi e ventotto giorni di reclusione per condotte accertate dall’Autorità Giudiziaria.