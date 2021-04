Sardegna in zona rossa: visite vietate anche ai parenti, autocertificazione per gli spostamenti

La Sardegna da oggi è in zona rossa. L’ultimo indice Rt a 1,54, il più alto in Italia, fa scattare le restrizioni massime in tutta l’Isola. Per le prossime due settimane si potrà uscire di casa solo per comprovate urgenze, di salute o di lavoro. Necessaria l’autocertificazione: chi sarà sorpreso in giro senza un motivo valido sarà multato. Bar e ristoranti potranno lavorare solo con asporto o consegne a domicilio, confermato ovviamente il coprifuoco dalle 22 alle 5 e no agli spostamenti tra Comuni diversi. Palestre è piscine, ovviamente, continuano a restare sbarrate. Si potrà fare attività fisica solo vicino alla propria abitazione. E, ancora, sono vietate le visite a parenti e amici, quindi non sarà possibile andare in casa d’altri come è avvenuto per Pasqua e Pasquetta.

Le restrizioni dureranno due settimane, con la speranza che poi l’indice Rt e gli altri parametri possano permettere un ritorno, per l’Isola, almeno in fascia arancione.