Sardegna in piazza contro lo sfascio della sanità, la rivolta dei cittadini: “Ora basta”

Oltre duemila persone in piazza a Nuoro, sono arrivati da tanti paesi vicini perché la situazione che vivono è la stessa, per protestare contro l’inefficienza della sanità pubblica in Sardegna, in particolare nella zona centrale dell’isola, dove la carenza dei medici, la chiusura di reparti e i tempi di attesa biblici stanno mettendo a dura a prova, secondo quanto denunciano i sindacati, la sopravvivenza stessa dei territori. “Figli di una sanità minore”, si legge nello striscione che apre il corteo e che è partito dall’ospedale San Francesco.

La manifestazione arriva all’indomani della clamorosa iniziativa dei sindaci di Nuoro, Macomer, Siniscola e Sorgono che, riuniti nella conferenza socio-sanitaria territoriale, hanno diffidato la giunta regionale e chiesto l’intervento di Mattarella “per poterlo informare di quanto sta accadendo”.