Sardegna, il gran caos in porti e aeroporti: imbarcati tutti i sardi bloccati, per loro quarantena obbligatoria. Dopo lo stop ai trasporti che blinda l’Isola ci sono stati momenti di grande tensione negli scali, la nave Cagliari-Civitavecchia è partita solo alle 21. Dario Giagoni della Lega su Fb spiega la situazione nei dettagli: “Su disposizione del Presidente della Regione sono stati imbarcati tutti i cittadini sardi bloccati nel porti di Civitavecchia, Livorno e Genova. Ognuno di loro sarà poi ovviamente sottoposto a QUARANTENA OBBLIGATORI. La Sardegna non dimentica i suoi figli lontani tantomeno in un momento di grave emergenza come questa”, le parole di Giagoni che ha pubblicato su Fb anche questa foto.