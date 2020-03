La Regione: “A Siliqua il caso accertato nel Cagliaritano, picco del Coronavirus previsto il 18 marzo”

“Il nuovo bollettino sanitario in serata ha dunque accertato un altro caso di coronavirus, stavolta a Cagliari (Siliqua): è il malato numero 52”. Umberto Oppus, direttore regionale degli Enti Locali, fa così il punto della situazione su Fb: “Si tratta del quinto caso della giornata e si aggiunge a quelli di Sassari, Ozieri, Nuoro (a quota 19) e Alghero. RESTATE A CASA. Il picco è previsto per il 18 marzo. Saranno cinque giorni fondamentali”. Il caso a Siliqua è stato confermato anche dalla sindaca Francesca Atzori: “Vi comunico che si è verificato nel nostro Comune un caso di positività al Covid-19. Vi raccomando di rispettare scrupolosamente le prescrizioni del decreto, evitando di uscire dalla vostra abitazione se non nei casi previsti”, ha scritto la prima cittadina su Fb.