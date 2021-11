Sardegna, il Covid non molla: 114 nuovi positivi ma zero morti e ricoveri fermi

In Sardegna il Coronavirus non molla, nelle ultime 24 ore sono stati 114 i nuovi positivi scoperti. Numeri leggermente in calo rispetto a ieri, ma ancora a tripla cifra: una situazione che non si vedeva, nell’Isola, da molte settimane. Sono state 2504 le persone testate e 7730 test antigenici e molecolari processati negli ospedali, nelle farmacie e negli altri punti dove è possibile eseguire il tampone. Arrivano buone notizie sul fronte del bollettino dei morti: dopo le due croci di ieri, oggi l’Isola non piange nessuna vittima. E resta ferma a quota dieci la quota di pazienti gravi finiti nelle terapie intensive dei Covid hospital isolani. Quarantadue, invece, quelli che hanno dovuto varcare, col virus, la porta dei reparti ospedalieri ma che non si trovano, fortunatamente, in gravi condizioni. Giornate con dati altalenanti per il virus nell’Isola, ma la tripla cifra sembra ormai essere consolidata.

E non va meglio per quanto riguarda i sardi, positivi, costretti a dover vivere blindati in casa a fare la quarantena obbligatoria: ce ne sono 70 in più in appena un giorno, per un totale di 2012 persone che sperano, quanto prima, di uscire dal tunnel del Covid-19.