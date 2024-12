Dopo poche ore, la chitarra è tornata tra le braccia del piccolo. “Abbiamo amici che ci vogliono bene e amici che conosco amici che conoscono tanta gente. Grazie a tutti voi che ci avete permesso di recuperare la chitarra di Davide” è il commento dei Bateras Beat Sardegna.

Sempre più frequenti le incursioni dentro gli abitacoli delle vetture in sosta, di giorno come di notte è un attimo: aprono, a volte sfondando il finestrino, e rubano tutto ciò che può tornare utile per una eventuale rivendita. E così è accaduto anche ieri mattina, in un piazzale non lontano dall’ospedale Brotzu, la chitarra di un bambino è stata portata via. I componenti della nota scuola di musica hanno lanciato un appello, via social, al fine di recuperare lo strumento sottratto. “Se sai chi è stato o hai sbagliato e vuoi restituirla portala al Bateras Beat in via Renzo Laconi puoi lasciarla all’ingresso e non facciamo domande è la chitarra di un giovanissimo allievo comprata con tanti sacrifici”. Una chitarra elettrica rossa e nera, che, dopo poche ore, per fortuna, è stata recuperata.