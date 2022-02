Sardegna, finalmente crolla il Covid: giù contagi ricoveri e terapie intensive, può essere la svolta

Di



cagliari

Come in campo nazionale, si assiste ora nell’Isola al crollo dei contagi di Omicron: si svuotano gli ospedali, si vede la luce finalmente. Ancora due morti in Sardegna, ma tutti gli indicatori sono in calo. Il tasso di positività al dieci per cento