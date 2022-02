Rubano un’auto, in casa hanno un chilo di droga: coppia di pusher nel sacco a Riola Sardo

Pizzicati per aver rubato un’autoradio, trovati con tanta droga nascosta in casa. Nei guai una coppia di Riola Sardo, arrestati dai carabinieri per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e furto. Tutto è iniziato il 15 dicembre 2021: i militari avevano ritrovato un’auto rubata, dalla quale mancavano un casco da motociclista e un’autoradio. I due ladri-pusher sono stati rintracciati grazie alle immagini di una telecamera di sorveglianza.

I carabinieri hanno organizzato un blitz nella casa della coppia, trovando sia gli oggetti rubati dall’auto sia 1,1 chili di marijuana, 83 grammi di cocaina, 55 di eroina, 207 di hascisc e una pasticca di ecstasy. Ritrovati e sequestrati anche 23 petardi, una bomba carta, 2930 euro in banconote da vario taglio, materiale atto al confezionamento dello stupefacente ed un bilancino elettronico di precisione.