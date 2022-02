Il grande cuore dei sardi: “300 famiglie già disponibili ad accogliere i bimbi dell’Ucraina”

A 24 ore dal lancio dell’appello oltre 300 famiglie hanno dato la propria disponibilità ad accogliere in bambini dell’Ucraina in fuga dalle zone di guerra. Dopo 24 ore dal lancio dell’appello, la email dell’associazione “Cittadini del mondo” di Cagliari ha ricevuto oltre 300 disponibilità di famiglie ad accogliere i bambini ucraini in fuga dalle zone di guerra. “Tante le nostre famiglie che in questi anni hanno ospitato i bambini bielorussi attraverso il ‘Progetto Chernobyl’ e che oggi danno la disponibilità ad accogliere i bambini ucraini dalle zone di guerra, dimostrando che la solidarietà non conosce confini e nazionalità ma vuole essere un gesto concreto di aiuti”, spiegano il presidente Giuseppe Carboni e il segretario Carlo Altea. “La guerra è una tragedia immensa le cui conseguenze le pagano i più deboli, in particolare i bambini”.

