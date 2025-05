Primi passi per la reintroduzione degli avvoltoi estinti in Sardegna. Il partenariato di LIFE Safe for Vultures guarda avanti. Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Sassari, Agenzia Forestas, Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna, E-Distribuzione e Vulture Conservation Foundation sono impegnati da qualche tempo a definire il progetto finalizzato a riportare in Sardegna il gipeto e l’avvoltoio monaco.

Ad Alghero dal 7 al 9 maggio si confronteranno su questi temi esperti internazionali, amministratori locali, assessorati regionali competenti e altri attori locali, isolani e nazionali a vario titolo coinvolti nei processi in atto. Sarà il primo passo ufficiale verso la produzione di un piano decennale di conservazione nell’isola delle quattro specie di avvoltoio.