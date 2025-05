Un ventiquattrenne pregiudicato si è presentato in tarda mattinata alla Stazione dei Carabinieri di Selargius per sporgere querela contro il nonno, che – a suo dire e salvo ulteriori approfondimenti – lo avrebbe minacciato e aggredito. Sin dai primi istanti il giovane, già allontanato dall’abitazione materna e coinvolto in un procedimento per maltrattamenti in famiglia, è apparso in evidente stato di alterazione psicofisica, verosimilmente dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti. Tale condizione ha reso difficoltoso il dialogo con il militare addetto alla ricezione del pubblico.

Quando il tono si è fatto via via più concitato, un secondo carabiniere è intervenuto per calmare la situazione e ha accompagnato l’interessato all’esterno della caserma invitandolo a ripresentarsi solo dopo aver riacquistato la calma. Ma, anziché placarsi, il ventiquattrenne ha sferrato un violento colpo al militare procurandogli una lesione alla mano, quindi si è dato alla fuga per le vie adiacenti. Il militare ferito è stato assistito nell’immediatezza dai sanitari del 118 e trasportato al Pronto Soccorso del Policlinico di Monserrato.

Nel frattempo gli equipaggi della Sezione Radiomobile hanno avviato le ricerche dell’aggressore, tuttora in corso. Il giovane verrà denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cagliari per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.