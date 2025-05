Una lite per il tifo calcistico degenerata in tragedia ieri sera a Bergamo, in via Ghirardelli, nella zona del Gewiss Stadium. Riccardo Claris, un ragazzo di 26 anni di San Giovanni Bianco è stato accoltellato a morte. A ucciderlo sarebbe stato un giovane di 18 che questa mattina si è consegnato ai carabinieri.

L’aggressione sarebbe avvenuta poco dopo l’una di questa notte, quando alcuni testimoni hanno dato l’allarme. Purtroppo, all’arrivo dei soccorsi per il 26enne era già troppo tardi.

Stando ad un prima ricostruzione, Claris è stato colpito con diverse coltellate alla schiena. Ancora dubbi sulla dinamica della rissa che ha portato al delitto. Dirimente sarà la testimonianza del 18enne, ascoltato in queste ore in caserma.