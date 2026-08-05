Gravissimo incidente a Noicattaro, in provincia di Bari. Una bimba di soli 6 anni è stata azzannata da un cane randagio mentre si trovava in compagnia di altri amichetti. La piccola è stata trasportata d’urgenza prima al policlinico di Bari e poi all’ospedale pediatrico ‘Giovanni XXIII’.

La bimba ha riportato diverse ferite al collo, alla parte posteriore della testa e a un braccio.

Secondo quanto riferito, il cane in questione sarebbe un “cane lupo” e – come affermato dal sindaco Raimondo Innamorato ad Adnkronos- sono attualmente in corso tutte le verifiche del caso.

La bimba si trucca in questo momento sotto osservazione in terapia intensiva e le sue condizioni sono stabili.