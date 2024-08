Sardegna, arrivano i rinforzi: 120 nuovi medici specialisti pronti a entrare in servizio

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Arrivano i per i medici specialisti in Sardegna. Sono 120 gli specialisti a tempo indeterminato pronti a prendere servizio negli ambulatori delle varie aziende sanitarie dell’Isola. Dall’1 al 15 settembre è possibile presentare domanda per dare la disponibilità. L’ambito è quello delle pubblicazioni del 3° trimestre 2024, a cura della Medicina convenzionata dell’Ares Sardegna che ha precedentemente espletato le procedure di mobilità intraziendale e completamento dell’orario per le Asl interessate. Ecco la divisione territoriale: Asl Sassari due incarichi, Asl Gallura 8, Asl Nuoro 27, Asl Ogliastra 10, Asl Oristano 51, Asl Medio Campidano 16, Asl Sulcis due, Asl Cagliari 4. Le ore complessive settimanali offerte sono 1.058, le specializzazioni considerate sono Allergologia, Cardiologia, Chirurgia generale, Dermatologia, Diabetologia, Endocrinologia, Fisiochinesiterapia, Gastroenterologia, Geriatria, Malattie infettive, Medicina dello Sport, Neuropsichiatria Infantile, Neurologia, Oculistica, Odontoiatria, Ortopedia, Ostetricia e Ginecologia, Otorinolaringoiatria, Pneumologia, Psichiatria, Reumatologia e Urologia. Dettagli e la modulistica sul sito di Ares Sardegna